Срочник с автоматом сбежал из подмосковного парка «Патриот»

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Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 19-летний Даниил Фоменко служит в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, после чего неожиданно пропал.
По предварительной версии, военнослужащий сбежал, прихватив с собой автомат и боекомплект к нему.
Наряды полиции получили ориентировку на него.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье около Пироговского водохранилища неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Его оперативно повязали прибывшие на место правоохранители. Сейчас стрелок находится в отделе полиции, где выясняются причины его неадекватного поведения.
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По предварительной версии, военнослужащий сбежал, прихватив с собой автомат и боекомплект к нему.
Наряды полиции получили ориентировку на него.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье около Пироговского водохранилища неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Его оперативно повязали прибывшие на место правоохранители. Сейчас стрелок находится в отделе полиции, где выясняются причины его неадекватного поведения.
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Анастасия Чинкова