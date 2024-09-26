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Срочник с автоматом сбежал из подмосковного парка «Патриот»

26 сентября 2024, 17:31
Фото: iStock/Kuzma

Фото: iStock/Kuzma

Срочник с автоматом сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что 19-летний Даниил Фоменко служит в Преображенском полку. Он находился в многофункциональном огневом центре, после чего неожиданно пропал.

По предварительной версии, военнослужащий сбежал, прихватив с собой автомат и боекомплект к нему.



Наряды полиции получили ориентировку на него.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье около Пироговского водохранилища неизвестный мужчина открыл стрельбу из пистолета. Его оперативно повязали прибывшие на место правоохранители. Сейчас стрелок находится в отделе полиции, где выясняются причины его неадекватного поведения.

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#подмосковье
#военные
#парк «патриот»
#оружие
Таксист-мигрант распылил газ из баллончика на женщину с детьми под Петербургом
Таксист-мигрант залил газом из баллончика женщину с детьми под Петербургом
26 сентября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Таксист-мигрант залил из газового баллончика женщину с детьми под Петербургом. О конфликте в Ленинградской области сообщили 26 сентября в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Нападение таксиста-мигранта на женщину с детьми под Петербургом произошло 24 сентября. Инцидент записала камера видеонаблюдения.
«В деревне Ексолово, водитель распылил газ в сторону женщины и ее несовершеннолетних детей», — сообщает пресс-служба полиции.



Нападавшего 48-летнего мужчину оперативно задержали и доставили в отдел, баллончик изъяли. Пока возбудили административное дело о хулиганстве, при этом сама женщина в полицию не обращалась.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в МВД.

Сейчас по факту случившегося продолжается проверка.

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#такси
#мигрант
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Два автобуса столкнулись на севере Москвы, пострадали три человека
26 сентября 2024, 17:43

Фото: iStock/maxim4e4ek

На севере Москвы столкнулись два автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции (ГАИ).
Предварительно отмечается, что авария произошла во 2-м Боткинском проезде. Водитель автобуса совершил столкновение с впереди стоящим автобусом, который готовился отъехать от остановки.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров. Все они с различными травмами были доставлены в больницы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего столкновения.

Накануне стало известно, что в центре Москвы автомобиль с правительственными номерами врезался в четыре машины и сбил двух пешеходов. Также от столкновения были повалены несколько деревьев. В результате аварии пострадали три человека.

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#дтп
#москва
#автобусы
#гаи
#пострадавший
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В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военного
«Клопс»: В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военного
26 сентября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В одной из воинских частей Калининградской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом сообщают 26 сентября местные СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.
По информации журналистов портала «Клопс», все случилось в окрестностях города Светлый 25 сентября. Отмечается, что 19-летний военный погиб от огнестрельного ранения грудной клетки. Как именно военнослужащий получил смертельное ранение, а также другие обстоятельства гибели официально не сообщаются.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье. Выстрелы прозвучали в парке Дубрава на берегу водохранилища. Там стрельба обошлась без пострадавших.

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#стрельба
#мужчина
#ранение
#смерть
#военные
#оружие
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Сын миллиардера Бажаева вышел из-под ареста после драки с полицией
Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из СИЗО после драки с полицией
26 сентября 2024, 16:54

Фото: istockphoto/OlFedv

Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура выпустили из-под ареста в СИЗО. Обвиняемого в нападении на полицейского сына владельца «Русской платины» обязали являться в следственные органы или суд.
Тимур Бажаев подписал обязательство о явке, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину обвиняют по статье 318 УК — применение в отношении представителя власти.

По версии следствия, сын миллиардера напал на сотрудника полиции у входа в стадион «Лужники», когда там проходил концерт Леонида Агутина. Стражи порядка хотели досмотреть Бажаева младшего, который спешил в плавучий ресторан, но тот оказал сопротивление и устроил драку.

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#лужники
#стадион
#ук
#бизнесмен
#полиция
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Мужчина открыл огонь в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье
26 сентября 2024, 16:24

Фото: iStock/Shutter2U

Неизвестный устроил стрельбу в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина открыл огонь из пистолета, возможно, травматического в парке Дубрава на побережье водохранилища.

Пока неизвестна точная причина такого поведения мужчины. Однако есть версия, что это связано с летними домиками, которые за несколько часов до стрельбы снесли. Вероятно, стрелок являлся хозяином одного из них.

В результате стрельбы никто не пострадал. На место оперативно прибыли правоохранители, которые повязали мужчину и доставили в отдел полиции в Мытищах.

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#подмосковье
#стрельба
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#мужчина
#дома
#снос
#полиция
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Девственник и выпускник МГУ: как ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей
Одинокий ученый Москвин делал кукол из тел детей
26 сентября 2024, 16:15

Фото: iStock/Roman Shtykhno

Что может представить себе любой человек, услышав о простом мужчине, окончившем филологический факультет МГУ, который преподавал кельтологию в родном Нижнем Новгороде, знал 13 языков, жил с родителями и негативно относился к курению и алкоголю? Вряд ли что-то необычное.
Однако если добавить, что этот мужчина был задержан полицией после того, как в его квартире нашли 26 мертвых девочек, которых он превратил в кукол, картина меняется кардинально. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».

Анатолий Москвин — эксперт по кладбищам

Анатолий Москвин, родившийся 1 сентября 1966 года в Горьком (ныне Нижний Новгород), с детства проявлял интерес к мертвым и любил бродить по кладбищам, особенно по Красной Этне. Он был способным учеником и талантливо изучал языки, впоследствии освоив 13 из них.

После окончания школы Анатолий Москвин поступил на филологический факультет Московского государственного университета. Вскоре он стал заметной фигурой в научных кругах. Его исследования охватывали кельтскую историю, фольклор, языки и лингвистику.

На протяжении своей карьеры Москвин написал несколько книг, статей и переводов, которые получили признание в академической среде. Он также работал журналистом и регулярно публиковался в местных газетах. Называя себя «некрополистом», Москвин зарекомендовал себя как эксперт по кладбищам в Нижегородской области.

Фото: iStock/Faferek

Муж мертвой девочки

В сети существует множество версий о детстве Анатолия Москвина, которые, как предполагают, могли повлиять на его психическое расстройство.

По одной из историй, когда 11-летний Анатолий проходил мимо кладбища, он заметил людей у гроба девочки. Одна из плачущих женщин попросила его подойти ближе, юный Москвин, выполнив её просьбу, был заставлен трижды поцеловать мертвую девочку. После этого ему и покойной надели обручальные кольца, тем самым сделав его «мужем» мертвой.

Подлинность этой истории не подтверждена, однако после нее Анатолий стал проявлять нездоровый интерес к кладбищам, некромантии и куклам.

Фото: iStock/Alessandro Vallainc

Проводил ночь в гробу

Анатолий Москвин был известен среди ученых как любитель кладбищ, погребальных ритуалов и оккультизма. У него была личная библиотека с более чем 60 000 книг и большая коллекция кукол. Знакомые описывали его как гения и эксцентрика.

В 2005 году Олег Рябов, научный сотрудник и издатель, поручил Москвину составить список погибших на более чем 700 кладбищах Нижегородской области.

В течение двух лет Москвин осмотрел 752 кладбища. Анатолий проходил до 30 километров в день, спал в стогах сена, а также ночевал в гробу, который готовили к похоронам. Полиция иногда допрашивала его по подозрению в вандализме и краже, но арестов не было, поскольку он всегда представлял свои академические данные и цели. Эта работа маньяка остается неопубликованной.

Фото: iStock/blinow61

Девственник

Несмотря на уважение и статус, Москвин вел отшельнический образ жизни, продолжая жить с родителями. Он негативно относился к алкоголю и курению, не имел отношений и, предположительно, оставался девственником.

Воскрешу себе дочь при помощи черной магии

Беспроглядное одиночество сильно давило на психику Анатолия Москвина. Однажды он пришел к пожилым родителям и заявил о желании взять девочку из детского дома. Сначала родители воспротивились его идеей, но в конце концов согласились. Москвин начал собирать документы для органов опеки, однако ему отказали, сославшись на низкий доход мужчины.

После этого отказа он впал в депрессию. Особенно остро он переживал летние месяцы, когда родители уезжали на дачу, забирая с собой даже единственного кота. В одиночестве ученый бродил по кладбищам, лежал на могилах маленьких девочек и разговаривал с их душами.

«Тогда я сам найду себе дочь, воскрешу ее при помощи черной магии и приведу домой», — заявил Москвин родителям осенью 2022 года.

Первая мумифицированная дочь

В сентябре 2002 года 10-летняя Оля Чардымова ушла в гости к бабушке, которая жила недалеко, но домой так и не вернулась. Ее тело было найдено только через пять месяцев.

Фото: iStock/NataliaNaberezhnaia

Девочку похоронили на одном из кладбищ Нижнего Новгорода. Убитые горем родители часто приходили на могилу навестить дочь. Постепенно они начали замечать, что к дочке кто-то регулярно приходит: игрушки и цветы менялись местами. Вскоре они и вовсе начали находить жуткие записки.

Неизвестный оставлял сообщения, что у Оли всё хорошо, она довольна жизнью и ходит в школу. Несмотря на обращения в полицию, злоумышленника найти не удавалось, записки продолжали появляться на могиле. Родители девочки и не подозревали, что гроб их дочери давно пуст.

Анатолий Москвин выкопал тело Оли почти сразу после похорон и отнес его в гараж, где подготовил все для изготовления куклы. Используя соль, соду, поролон, воск и другие подручные материалы, он создал свою первую «дочь». Когда родители Анатолия вернулись с дачи, его мумифицированная «девочка» была готова. Мужчина стал заботиться о ней, как о собственном ребенке.

Пел им колыбельные, смотрел с ними мультики, устраивал чаепития и вечеринки

На одной кукле Москвин не остановился. Постепенно его коллекция увеличивалась, причем почти все игрушки маньяка были девочками, за исключением одной. Он делил свои творения на категории: «любимые», «обычные» и «плохие».

Любимые куклы хранились в его комнате (одна из них — Маша — сидела на полке в комнате родителей Москвина). Обычные «жили» в гараже, а плохих он возвращал назад, откуда взял.

Никто не подозревал, что жуткие игрушки, расставленные по всему дому, сделаны из тел настоящих детей. Родители считали, что Анатолий увлекся изготовлением кукол от скуки. Его студенты, иногда заходившие к нему домой, тоже не придавали значения этим игрушкам.

Странное отношение Москвина к куклам не вызывало вопросов: он смотрел с ними мультики, устраивал чаепития и вечеринки, а также пел им колыбельные.

Задержание из-за нелепой случайности

Слухи о местном «расхитителе гробниц» распространились по Нижнему Новгороду задолго до ареста Анатолия Москвина, даже говорили о секте. Однако задержание мужчины произошло из-за нелепой случайности: один из читателей газеты, для которой он писал, не оценил его статью о татаро-монгольском иге и сообщил в полицию.

Когда правоохранители пришли поговорить с Москвиным, их сразу насторожил внешний вид его «детей». В результате обысков, проведенных 2 ноября 2011 года, в квартире и гараже ученого были найдены 26 кукол, изготовленных из тел мертвых детей (по другим данным — 28). Также полиция обнаружила около 150 табличек с именами умерших, что затрудняет точную оценку количества оскверненных могил.

Фото: iStock/ronstik

Пытался воскресить детей

Задержанный ученый активно сотрудничал со следствием. Он заявил, что забирал только те тела, чьи души давали ему согласие. Москвин подробно рассказал о своем увлечении черной и белой магией, стремясь воскресить детей, однако за два года его усилия не увенчались успехом, и он продолжал искать подходящий способ.

Москвин утверждал, что заботился о своих куклах, так как считал их одинокими и оставленными собственными родителями. Следует отметить, что он не вступал в интимные отношения с куклами из-за физических отклонений в области мужского здоровья.

Параноидальная шизофрения

Москвину грозило 5 лет тюремного заключения за осквернение могил, но перед этим ему предстояло пройти психиатрическую экспертизу для определения вменяемости. Врачи поставили ему диагноз параноидальная шизофрения, в результате чего на судебном заседании 25 мая 2012 года мужчину признали недееспособным.

Анатолия отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, которая находилась напротив дома его первой «дочери».

Фото: iStock/shironosov

Вернется за телом девочки

С 2012 года Анатолий Москвин находится на принудительном лечении в больнице. Там он завел романтические отношения с 22-летней девушкой, заинтересовавшейся его историей. Они начали встречаться, а в 2021 году планировали свадьбу, но суд запретил ее из-за недееспособности Москвина.

В 2018 году врачи заявили, что он больше не опасен и подали ходатайство об освобождении для амбулаторного лечения, но в 2019 году последующая экспертиза признала его освобождение преждевременным. Москвин продолжает проходить лечение.

Свою вину он так и не признал. По его мнению, он пытался сделать лучше для «брошенных» ребят. Родители Оли перезахоронили дочь в безымянной могиле, опасаясь, что Москвин рано или поздно выйдет на свободу и вернется за телом девочки.

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#суд
#полиция
#учёный
#врачи
#родители
#кладбища
#девочка
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Житель Подмосковья вырастил у себя в теплице более 480 кустов конопли
26 сентября 2024, 15:26

Фото: iStock/Dolores Preciado

Пятидесятилетнего жителя деревни Малое Судислово городского округа Шаховская задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков: в теплице на своём участке мужчина организовал плантацию по выращиванию конопли, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При обыске в частном доме у задержанного было обнаружено пластиковое ведро с зелёным веществом растительного происхождения, а также полимерный пакет и свёртки с таким же содержимым. А из теплицы, расположенной на участке, правоохранители изъяли 487 кустов конопли», — говорится в сообщении.
Экспертиза проверила 400 граммов растительного вещества, обнаруженного в доме задержанного, и установили, что это марихуана. Остальное вещество будет проанализировано в ходе следствия.

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#наркотики
#конопля
#полиция
#шаховская
#мвд московской области
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Педофил-рецидивист сбежал из психбольницы на Сахалине
26 сентября 2024, 15:25

Фото: istockphoto/blinow61

Несколько часов назад 37-летний арестант Александр Нагорнов сбежал из Сахалинской областной психиатрической больницы. Его привезли туда из следственного изолятора для прохождения судебно-психиатрической экспертизы.
С собой беглецу удалось прихватить ножницы, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, вырвавшись из здания больницы, преступник вскочил на подвернувшийся мопед и укатил на нём в сторону села Новотроицкого в Анивском районе, находящегося в десяти километрах от больницы. Сейчас его ищут в населённом пункте, а также прочёсывают окрестности. К поискам сбежавшего преступника в виду его особой опасности привлечён спецназ. Жителей села попросили не покидать дома и не выпускать на улицу детей.

Нагорнов в данный момент находится под следствием. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении маленького мальчика. Извращенец уже имеет множество судимостей за разбой, кражи и сексуальные преступления.

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#дома
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Экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» подозревают в хищении 2 млрд рублей
В Москве задержали экс-депутата ГД Шилкина по подозрению в хищении
26 сентября 2024, 15:23

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина задержали по подозрению в хищении госсредств. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что экс-чиновнику вменяют присвоение и растрату двух миллиардов рублей. Операция была организована группой лиц во время работы Шилкина на посту руководителя Архангельского специализированного энергетического предприятия.

В скором времени Басманный суд Москвы изберёт меру пресечения и вынесет приговор.

Подчеркнём, что Шилкин досрочно сдал мандат в конце июля этого года. Причиной для такого решения стало желание чиновника вернуться к работе в сфере предпринимательства.

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