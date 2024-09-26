В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военного

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В одной из воинских частей Калининградской области от огнестрельного ранения погиб военнослужащий. Об этом сообщают 26 сентября местные СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.
По информации журналистов портала «Клопс», все случилось в окрестностях города Светлый 25 сентября. Отмечается, что 19-летний военный погиб от огнестрельного ранения грудной клетки. Как именно военнослужащий получил смертельное ранение, а также другие обстоятельства гибели официально не сообщаются.
Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина устроил стрельбу в курортной зоне Пироговского водохранилища в Подмосковье. Выстрелы прозвучали в парке Дубрава на берегу водохранилища. Там стрельба обошлась без пострадавших.
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Лия Мурадьян