В воинской части Калининградской области застрелили 19-летнего военного

Что может представить себе любой человек, услышав о простом мужчине, окончившем филологический факультет МГУ, который преподавал кельтологию в родном Нижнем Новгороде, знал 13 языков, жил с родителями и негативно относился к курению и алкоголю? Вряд ли что-то необычное.