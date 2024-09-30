Опубликованы кадры с места удара дрона ВСУ по дому в Курске

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Главная военная следственная служба Следственного комитета Российской Федерации опубликовала кадры момента, когда беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в жилой дом в Курске. Как сообщили РИА Новости Следственному комитету, беспилотник врезался в здание на улице Ленина.
По данным силовиков, дом получил серьезные повреждения. Судя по видеозаписям, в результате удара в здании выбиты окна.
Предположительно, ВСУ наносят целенаправленные удары по российским городам, на этот раз с помощью беспилотников. Все части БПЛ, найденные на месте происшествия, будут направлены на исследование его типа.
Об атаке сообщил мэр города Игорь Кучак. Мэр добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Глава города также заявил, что ущерб от атаки украинского беспилотника составил около 5 млн рублей.
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Предположительно, ВСУ наносят целенаправленные удары по российским городам, на этот раз с помощью беспилотников. Все части БПЛ, найденные на месте происшествия, будут направлены на исследование его типа.
Об атаке сообщил мэр города Игорь Кучак. Мэр добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Глава города также заявил, что ущерб от атаки украинского беспилотника составил около 5 млн рублей.
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Александр Климов