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Наёмники из Грузии и Польши в составе ВСУ похитили отказавшегося от эвакуации мирного жителя села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области и удерживали его в подвале. Об этом эвакуированный сосед пострадавшего рассказал военным следователям на допросе, пишет РИА Новости.
Свидетель рассказал, что при атаке Курской области в числе бойцов ВСУ были иностранные наёмники из Грузии и Польши.
По словам мужчины, его односельчанин остался на хозяйстве, но его захватили в плен наёмники, которые держали пенсионера в подвале. После этого пришёл украинский военный, который сказал мужчине бежать как можно скорее, «пока не растерзали». Так пенсионеру удалось через поля добежать до российских солдат.
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Анастасия Чинкова