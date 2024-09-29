Многоквартирный дом в Курске пострадал от внешнего воздействия

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Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате внешнего воздействия. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Игорь Куцак.
Отмечается, что дом по адресу Красная площадь, 2/4 пострадал в результате внешнего воздействия. Никто из жильцов не пострадал.
В настоящее время дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характера повреждений. После этого управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора.
Также специальная комиссия определит ущерб, чтобы оказать помощью жильцам дома. А региональный Фонд капитального ремонта заменит повреждённые окна в квартирах и местах общего пользования. По итогу проделанных работ будут составлены соответствующие документы.
Собственникам повреждённого жилья выплатят компенсации для проведения ремонта в квартирах.
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В настоящее время дом обследуют специалисты, которые дадут оценку характера повреждений. После этого управляющая компания приведёт в санитарное состояние территорию двора.
Также специальная комиссия определит ущерб, чтобы оказать помощью жильцам дома. А региональный Фонд капитального ремонта заменит повреждённые окна в квартирах и местах общего пользования. По итогу проделанных работ будут составлены соответствующие документы.
Собственникам повреждённого жилья выплатят компенсации для проведения ремонта в квартирах.
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Анастасия Чинкова