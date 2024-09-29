Мэр Воронежа рассказал о последствиях падения обломков БПЛА ВСУ

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В Воронеже в результате падения обломков беспилотника повреждены восемь автомобилей. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Сергей Петрин.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на воскресенье над территорией региона дежурными средствами ПВО и РЭБ были сбиты и подавлены около двух десятков украинских дронов.
Петрин подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы и сотрудники управы Коминтерновского района города завершают работу на территории жилого комплекса, куда упали обломки. По их данным, пострадали восемь автомобилей. Управа окажет содействие в получении компенсации за повреждённые машины.
Также глава города указал на продолжение работы по оценке ущерба.
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Петрин подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы и сотрудники управы Коминтерновского района города завершают работу на территории жилого комплекса, куда упали обломки. По их данным, пострадали восемь автомобилей. Управа окажет содействие в получении компенсации за повреждённые машины.
Также глава города указал на продолжение работы по оценке ущерба.
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Анастасия Чинкова