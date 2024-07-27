Опубликовано первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом

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В сети появились кадры с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области. Видео публикует Telegram-канал «112».
На кадрах на большой площади виден дым, идущий из лесополосы. Согласно предварительной информации, причиной аварии стала техническая неисправность.
Напомним, сегодня, 27 июля, в Волгоградской области произошла авиакатастрофа с участием истребителя ВКС России Су-34. Самолёт упал на землю и загорелся. Экипаж успел катапультироваться. В результате произошедшего никто не пострадал.
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