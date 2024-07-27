Полиция ищет подстрелившего 10-летнюю девочку на детской площадке в Петербурге

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Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону десятилетней девочки на детской площадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.
Уточняется, что пострадавшая получила ушибленную рану груди. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова