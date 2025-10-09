Достижения.рф

Опубликовано видео падения ребенка, которого отец выбросил с балкона в Уфе

Фото: iStock/Sinicakover

В Уфе неадекватный отец выбросил с четвёртого этажа свою трёхлетнюю дочь. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.



По информации, мама девочки — 33-летняя преподавательница английского языка Анна А. — вместе со старшим сыном уехала на лечение в санаторий. В это время 34-летний глава семьи оставался дома с малышкой. В какой-то момент мужчина начал вести себя неадекватно — выбрасывал с балкона всё, что попадалось под руку, включая ребёнка.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося, а медики продолжают оказывать помощь пострадавшей.

Иван Мусатов

