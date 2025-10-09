В Ставропольском крае двое мужчин задушили и сбросили в реку местного жителя
В Новоалександровском округе Ставропольского края двое местных жителей обвиняются в убийстве мужчины, которого они избили и задушили верёвкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.
Трагедия произошла в ночь с 30 сентября на 1 октября в станице Расшеватской. В ходе конфликта злоумышленники нанесли жертве многочисленные удары руками и ногами, а когда мужчина потерял сознание — задушили его верёвкой. Чтобы скрыть следы преступления, они утопили тело в реке и придавили кирпичами, чтобы оно не всплыло.
Преступников оперативно задержали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство группой лиц.
В настоящее время продолжаются следственные действия, включая осмотр места происшествия и проведение судебных экспертиз, направленных на сбор доказательств для дальнейшего судебного разбирательства.
