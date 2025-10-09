В Ставропольском крае двое мужчин задушили и сбросили в реку местного жителя

09 октября 2025, 13:10

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В Новоалександровском округе Ставропольского края двое местных жителей обвиняются в убийстве мужчины, которого они избили и задушили верёвкой. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.