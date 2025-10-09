В Омске ребёнок упал с тарзанки в развлекательном центре «Банана Парк»
В одном из омских развлекательных центров «Банана Парк» девятилетний мальчик упал с тарзанки из-за того, что верёвка не была прикручена. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
В результате падения тяжёлый железный болт пробил мальчику голову. По словам очевидцев, сотрудники центра не оказали пострадавшему помощь и лишь посоветовали соблюдать технику безопасности. Ребёнку потребовалась операция.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка, и разбираться в ситуации будет полиция. Следственные органы установят все обстоятельства инцидента и дадут правовую оценку.
