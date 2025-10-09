В Енакиево мужчина похитил любовницу, запер в гараже и избивал

09 октября 2025, 12:16

Фото: iStock/lolostock

В Енакиево задержан мужчина по подозрению в похищении и насилии над своей любовницей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.





По версии следствия, подозреваемый выманил женщину из дома, силой посадил в машину и отвёз в гараж, где удерживал её против воли. Уже там он избивал потерпевшую по голове и телу, а чтобы подавить сопротивление, несколько раз ударил ломом по ноге. Кроме того, он порвал паспорт женщины и только после этого отпустил её.





