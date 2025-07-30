Произошедшее на Камчатке землетрясение достигло 8,7 баллов и побило рекорд 1952 года

30 июля 2025, 05:03

Фото: iStock/Petrovich9

Магнитуда землетрясения на Камчатке, по разным оценкам, достигла рекордной отметки в 8,7 балла. Это делает его сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.





По данным научного учреждения, это событие можно считать уникальным. Напомним, что землетрясение на Камчатке случилось в ночь с 29 на 30 июля. Оно вызвало длительные подземные толчки и привело к объявлению угрозы цунами. Многие люди в панике выбегали из домов.



В Петропавловске-Камчатском были слышны звуки сирен тревоги. Предварительные оценки интенсивности сотрясений на территории составили не менее VI баллов. Эта сила толчков превосходит те, что наблюдались во время землетрясения 20 июля.





«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», — признали в пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.