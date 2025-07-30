Мощное землетрясение магнитудой до 7,9 баллов случилось на Камчатке

30 июля 2025, 03:25

Фото: iStock/Petrovich9

Мощное землетрясение магнитудой почти в 8 баллов произошло на Камчатке. Оно вызвало длительные подземные толчки и привело к объявлению угрозы цунами. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Кадры последствий землетрясения уже появились в соцсетях.





Угроза цунами была объявлена для побережья Авачинского залива сразу после землетрясения. Местное управление МЧС России предоставило данные о силе толчков, указав, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского она достигала 7-8 баллов.



Telegram-канал SHOT, цитируя очевидцев, передал, что сейсмические толчки ощущались не менее семи минут. Это дольше, чем при предыдущих землетрясениях. Многие люди в панике выбегали из домов. В Петропавловске-Камчатском были слышны звуки сирен тревоги. В детском саду №15 на Кроноцкой рухнула стена, хотя, предварительно, пострадавших не было.









«По предварительной оценке сейсмологов сила толчка составила 7,7-7,9. Объявлена угроза цунами, сила волны уточняется, призываю всех не приближаться к береговой линии в цунами-опасных районах и следить за объявлениями по громкой связи», — написал Солодов.