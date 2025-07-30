В Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами высотой до 3-4 метров

30 июля 2025, 04:15

Фото: iStock/FOTOKITA

Волна цунами высотой три-четыре метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева.