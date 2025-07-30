В Елизовском районе Камчатки зафиксировали волну цунами высотой до 3-4 метров
Волна цунами высотой три-четыре метра была зафиксирована в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на министра по ЧС Камчатского края Сергея Лебедева.
Местных жителей призвали воздержаться от приближения к береговой линии в связи с угрозой. Также выяснилось, что в аэропорту Елизово (Петропавловск-Камчатский) задерживаются вылеты примерно четырех-шести рейсов.
По свидетельствам очевидцев и кадрам из аэропорта, в результате сейсмической активности там частично повреждена потолочная облицовка и упали декоративные панели. Во время подземных толчков пассажиры укрывались под столами, после чего их эвакуировали во внутренний двор здания аэропорта.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой почти в 8 баллов произошло на Камчатке. Оно вызвало длительные подземные толчки и привело к объявлению угрозы цунами. На этот раз сейсмические толчки ощущались не менее семи минут. Это дольше, чем при предыдущих землетрясениях.
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