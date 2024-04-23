Опубликовано видео преследования мигрантом девушек в Челябинске

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В социальных сетях появилось видео, как мигрант на автомобиле в Челябинске преследует на машине чемпионку ММА Ирину Алексееву и ее подругу, пишет SHOT.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что женщины ехали по дворовой территорий около жилого дома. Серый автомобиль подрезал Алексееву, чуть не сбив ее с велосипеда.
Затем водитель вплотную подъехал к девушке, между ними завязалась ссора. Снимавшая видео подруга заявила о намерении вызвать полицию. Очевидец попросил водителя извиниться перед девушками, на что тот ответил: «У нас такого нет».
Как пишет новостной портал 74.RU, водитель аргументировал свои действия тем, что Алексеева выглядит «как девочка или как мальчик». Также он заявил, что таких «надо давить».
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Затем водитель вплотную подъехал к девушке, между ними завязалась ссора. Снимавшая видео подруга заявила о намерении вызвать полицию. Очевидец попросил водителя извиниться перед девушками, на что тот ответил: «У нас такого нет».
Как пишет новостной портал 74.RU, водитель аргументировал свои действия тем, что Алексеева выглядит «как девочка или как мальчик». Также он заявил, что таких «надо давить».
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Алёна Самарева