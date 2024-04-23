В Смоленской области задержали подростков за диверсию на железной дороге

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Трое подростков из Смоленской области находятся под стражей по подозрению в поджоге релейного шкафа на железной дороге. Об этом 23 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.
Неизвестные молодые люди 17 апреля совершили поджег на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД). Позднее сотрудники ФСБ РФ и линейного отдела МВД по станции Смоленск выявили подозреваемых.
Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После задержания они признались в преступлении и раскрыли детали.
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Оказалось, что нарушители проживают в Краснинском районе и еще не достигли совершеннолетия. После задержания они признались в преступлении и раскрыли детали.
«По словам подростков, они поджгли релейные шкафы за денежное вознаграждение по заказу, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время молодые люди находятся под стражей», — говорится в сообщении.Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы. В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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Артем Кузьмин