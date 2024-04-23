В Карачаево-Черкесии 5 человек объявили в розыск после нападения на полицейских

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В РФ объявили в розыск пять человек, которых подозревают в нападении на наряд патрульно-постовой службы в Республике Карачаево-Черкесия. Об этом сообщило в Telegram-канале следственное управление СК России по региону.
Отмечается, что удалось установить причастность к обстрелу силовиков Руслана и Ахмата Элькановых, Руслана Семенова, Казбека Джазаева, и Владимира Аверьянова. Виновные покинули место происшествия и скрываются от следствия.
Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Мужчины открыли огонь по полицейским. После этого они скрылись, забрав их табельное оружие и боеприпасы. Один сотрудник полиции попал в больницу. Двое полицейских погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.
Ранее росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Мужчины открыли огонь по полицейским. После этого они скрылись, забрав их табельное оружие и боеприпасы. Один сотрудник полиции попал в больницу. Двое полицейских погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям.
Ранее росгвардейцы из Чечни угрожали автоматами полицейским, требуя отдать им министра МЧС Алихана Цакаева, задержанного за езду по встречке и оскорбление сотрудников МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова