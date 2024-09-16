Отдыхавшая в лагере в Туапсе школьница умерла в больнице

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Школьница из Карелии, захлебнувшаяся в бассейне детского лагеря в Туапсе, умерла в больнице, сообщил региональный министр по вопросам спорта и образования Роман Голубев в соцсетях.
«Приношу глубочайшие соболезнования родителям и близким нашей девочки из Сегежи. Находясь в детском лагере в Туапсе, она захлебнулась в бассейне. Несколько дней ребенок был в реанимации в больнице. Врачи сделали все возможное. Скорбим», — сказано в публикации чиновника.Несчастье произошло в минувшую среду, 11 сентября. Девочке было девять лет.
Ранее сообщалось, что подросток, напавший на челябинскую школу, участвовал в смертельной игре, которая должна была закончиться суицидом.
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Никита Кротов