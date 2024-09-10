Умер мужчина, который облил бензином и поджёг участницу Олимпиады-2024

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Молодой человек Диксон Ндиема, обливший бензином и поджёгший свою девушку, угандийскую бегунью Ребекку Чептегеи, скончался в больнице в Кении. Об этом сообщает THe New York Times.
Напомним, что 3 сентября спортсменка попала в больницу с ожогами 75% тела, где скончалась спустя два дня. Виновником её смерти стал её молодой человек, который также был госпитализирован с травмами. Причиной для поджога девушки стала ссора.
Ндиема, также получивший тяжёлые ожоги, скончался в той же больнице, что и спортсменка.
Чептегей участвовала в прошедших Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место в марафоне.
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Ндиема, также получивший тяжёлые ожоги, скончался в той же больнице, что и спортсменка.
Чептегей участвовала в прошедших Олимпийских играх в Париже, где заняла 44-е место в марафоне.
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Анастасия Чинкова