Оренбургский губернатор выпустил экстренное обращение к жителям подтопляемых районов

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов оперативно эвакуироваться.
По его словам, уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил опасную отметку и сейчас составляет 931 см.
Утром 9 апреля президент России Владимир Путин после телефонного разговора с Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. Речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.
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«Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал Паслер в своём Telegram-канале.
Утром 9 апреля президент России Владимир Путин после телефонного разговора с Паслером решил отправить в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Там он должен будет проинформировать жителей о том, как в регионе будут восстанавливать инфраструктуру, в том числе жильё и дороги. Речь идёт не только об установленных случаях утраты, но и о тех, которые еще предстоит установить.
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Элина Позднякова