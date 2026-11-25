Оренбуржец требует 1 млрд с фитнес-клуба из-за оскорбления в тренажёрном зале
47-летний житель Оренбурга по имени Евгений требует один миллиард рублей компенсации из-за оскорбления в тренажёрном зале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Поводом стал конфликт в фитнес-клубе Lime Fitness, где оренбуржец занимался, заплатив за тренировки 83 тысячи рублей. Во время занятия он поссорился с другим посетителем.
Тот назвал его «мужчиной нестандартной ориентации*», «полупокером*» и «чудом в перьях». Евгений счёл эти слова оскорбительными и обратился с жалобой в администрацию клуба. Там ему посоветовали пойти в полицию. Такой ответ гражданина не устроил.
За моральные страдания он потребовал один миллиард рублей и попросил исключить обидчика из всех клубов сети. Центральный районный суд Оренбурга теперь оценит, насколько оскорбительно слово «полупокер*» и почему за чужие слова должен отвечать фитнес-клуб.
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