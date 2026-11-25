В Ижевске мужчина напал на школьницу и попытался затащить её в подъезд
В Ижевске мужчина с судимостью напал на школьницу и попытался затащить её в подъезд. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ребёнок проходил мимо многоквартирного дома. В этот момент неизвестный мужчина схватил девочку за руку и потянул в подъезд. Школьница громко закричала, оттолкнула нападавшего и убежала. Момент нападения зафиксировала камера наблюдения.
Предварительно, на записи — 31-летний Ильнар, который переехал в Ижевск из Татарстана. Он работает на местном бетонном заводе, а в августе женился. Три года назад суд признал его виновным в езде в пьяном состоянии и назначил 160 часов обязательных работ, а также запретил управлять транспортом на 2,5 года.
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