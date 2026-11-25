25 ноября 2026, 11:36

Фото: Istock/HAZEMMKAMAL

Таможенники в Санкт-Петербурге изъяли крупную партию электронных сигарет и жидкостей для вейпов стоимостью 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС РФ.