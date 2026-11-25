В Петербурге «накрыли» магазин с партией нелегальных вейпов на 14 млн рублей
Таможенники в Санкт-Петербурге изъяли крупную партию электронных сигарет и жидкостей для вейпов стоимостью 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ФТС РФ.
Сотрудники Санкт-Петербургской таможни изъяли 10 тыс. электронных систем доставки никотина и более девяти тыс. флаконов с жидкостями для их заправки при проверке одной из местных торговых точек.
Стоимость незаконно ввезённых товаров оценивается в 14 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 26 млн рублей. Контрабанду выявили в ходе проверочных мероприятий в одном из магазинов розничной и оптовой торговли в Центральном районе города.
Таможенники установили, что вся продукция китайского производства и принадлежит одному предпринимателю, однако документы, подтверждающие таможенное декларирование данных товаров, он не представил. Сотрудники ФТС России изъяли товары и сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда).
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