В аэропорту Сочи ввели режим ЧС из-за обрушения берегоукрепления
В аэропорту Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения берегоукрепления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Обрушение произошло на правом берегу реки Мзымты рядом с территорией аэровокзала. В 100 метрах от места находится взлётно-посадочная полоса — её закрыли на прилёт и вылет. Отмечается, что в аэропорту уже создали комиссию по чрезвычайным ситуациям. При этом воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.
Ранее сообщалось о чрезвычайном происшествии в аэропорту Пулково. Там самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами совершил вынужденную посадку. Причиной стала проблема с двигателем у «аэробуса».
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