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Российский бизнес-коуч Артем Афонин погиб в номере отеля на Бали

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В отеле на Бали было обнаружено тело 28-летнего российского бизнес-коуча Артема Афонина. По данным полиции, мужчину нашли в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Об этом пишет «‎Voice».
Уборщица отеля два дня стучала в дверь, не получая ответа, после чего один из работников заглянул в окно и увидел мужчину на полу без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тело с множественными ссадинами, а также следами крови из носа и рта. По предварительным данным, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. В настоящее время местные власти проводят расследование, тело отправлено на экспертизу.

Артем Афонин позиционировал себя как бизнес-психолог и коуч, заявляя о стремлении к развитию и самосовершенствованию.

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ФСБ задержала женщину, планировавшую теракт в Дагестане на День Победы 9 мая
02 мая 2025, 11:33

Фото: istockphoto/Diy13

Женщину, планировавшую теракт в дагестанском Хасавюрте на 9 мая, задержала ФСБ. Силовики предоставили релиз. В нем сказано, что задержанная хотела подорвать взрывчатку у административного здания правоохранителей в городе.
«В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации (МТО), гражданка России, 1996 года рождения, планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в городе Хасавюрте», — сказано в сообщении.
По словам задержанной, она познакомилась с неким Абдуллой, который просил ее фотографировать различные организации Хасавюрта. Мужчина приказывал покупать вещества для теракта.

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В Талдомском округе без света остались населённые пункты из-за аномальной погоды
02 мая 2025, 10:27

Фото: iStock/diczman

Сегодня утром многие населенные пункты Талдомского городского округа столкнулись с масштабными проблемами из-за сильных ветров и массового падения деревьев. Как сообщил глава округа Юрий Крупенин, произошли отключения электроэнергии и некоторые участки дорог оказались заблокированы. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Для быстрого решения возникших проблем власти задействовали 52 специалиста и 24 единицы специализированной техники. Для координации действий и эффективного управления ситуацией создана специальная рабочая группа.

Жители района могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу, сотрудники которой принимают заявки и направляют аварийные бригады на места происшествий.

Главной задачей остается быстрое восстановление электроснабжения и очистка дорожного полотна от преград, чтобы обеспечить безопасность населения и вернуть комфорт повседневной жизни.

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В Сергиевом Посаде из-за непогоды повреждены линии электропередач и дороги
02 мая 2025, 09:59

Фото: iStock/ppl58

За минувшую ночь в городском округе Сергиев Посад произошло массовое падение деревьев вследствие неблагоприятных погодных условий. Это привело к отключению электроэнергии в ряде населённых пунктов. Как сообщила глава округа Оксана Ероханова в своём Telegram-канале, экстренные службы начали свою работу уже с двух часов ночи, мобилизовав силы для оперативного реагирования на ситуацию.
Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения, очистку дорог от поваленных стволов и освобождение воздушных линий электропередач от препятствий. Жители, принимающие участие в уборке территории, получили благодарность от руководства муниципалитета.

Оперативные команды отрабатывают поступившие заявки в строгом порядке очередности. Официальные сведения о ходе восстановления будут публиковаться дополнительно по мере поступления новостей.

Ранее стало известно, что последствия стихии в Истре устраняют в режиме повышенной готовности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#погода
#деревья
#автомобили
#жители
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Аномальная погода в Подмосковье привела к массовым отключениям электроэнергии
Воробьёв: Более 200 бригад восстанавливают электроснабжение в Подмосковье
02 мая 2025, 09:35

Фото: iStock/MahmutSonmez

Ночью в Подмосковье наблюдались необычные для начала мая погодные условия: сильный циклон принес мокрый снег и порывистый ветер, вызвав образование наледи на линиях электропередачи. Это привело к падению большого количества деревьев и серьезным повреждениям инфраструктуры. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
В настоящее время более 200 аварийных бригад, включая сотрудников коммунальных служб и специалистов МЧС, активно работают над устранением последствий стихии. Основные усилия направлены на восстановление энергоснабжения и расчистку дорог, особенно в районах Рижского и Савеловского направлений, где движение поездов затруднено. Для пассажиров организованы дополнительные автобусные маршруты.

Наиболее пострадавшими оказались северные и северо-западные районы Подмосковья, такие как Талдомский, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа. Всего без света остались около 26 тысяч человек, повреждено 237 линий электропередач и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Особое внимание уделяется восстановлению работы котельных, оставшихся без питания. Например, в Сергиевом Посаде временно прекратили работу 11 котельных, а в Дмитровском районе – 21. Местные власти подчеркнули, что вся необходимая техника и персонал задействованы для оперативного решения проблемы.

Глава Московской области Андрей Воробьев призвал население проявлять терпение и пообещал своевременно сообщать о ходе работ по ликвидации последствий ненастья. Точные сроки восстановления всех объектов пока уточняются.

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Снегопад в Москве и Подмосковье: поваленные деревья повреждают автомобили
Baza: В Москве деревья из-за снега упали на автомобили
02 мая 2025, 07:55

Фото: iStock/vkph

В результате сильного снегопада, обрушившегося на Москву и Подмосковье, упавшие деревья повредили несколько десятков автомобилей. Точное количество пострадавших машин пока неизвестно — сотрудники оперативных служб сталкиваются с трудностями при подсчёте заявок от граждан. Об этом пишет Telegram-канал «‎Baza».
Кроме того, несколько деревьев упали на железнодорожные пути, что привело к сбоям в расписании электричек на одном из направлений. Пассажирам следует учитывать возможные задержки и изменения в графике движения.

Также в ряде населённых пунктов региона зафиксированы случаи отключения электроэнергии из-за оборванных проводов. Оперативные службы продолжают работать над устранением последствий стихии и восстановлением нормального функционирования инфраструктуры.

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров по пути в Минск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#снег
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