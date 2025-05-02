Российский бизнес-коуч Артем Афонин погиб в номере отеля на Бали

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В отеле на Бали было обнаружено тело 28-летнего российского бизнес-коуча Артема Афонина. По данным полиции, мужчину нашли в номере с пакетом на голове и ремнем на шее. Об этом пишет «Voice».
Уборщица отеля два дня стучала в дверь, не получая ответа, после чего один из работников заглянул в окно и увидел мужчину на полу без признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тело с множественными ссадинами, а также следами крови из носа и рта. По предварительным данным, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. В настоящее время местные власти проводят расследование, тело отправлено на экспертизу.
Артем Афонин позиционировал себя как бизнес-психолог и коуч, заявляя о стремлении к развитию и самосовершенствованию.
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Прибывшие на место происшествия правоохранители вскрыли дверь и обнаружили тело с множественными ссадинами, а также следами крови из носа и рта. По предварительным данным, смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. В настоящее время местные власти проводят расследование, тело отправлено на экспертизу.
Артем Афонин позиционировал себя как бизнес-психолог и коуч, заявляя о стремлении к развитию и самосовершенствованию.
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Дарья Осипова