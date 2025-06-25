В Дмитрове в бассейне фитнес-клуба «Олимпик» мужчина публично мастурбировал
В подмосковном Дмитрове заметили извращенца. Об этом сообщил Телеграм-канал «Новости Москвы и России».
Уточнялось, что мужчину увидели в бассейне фитнес-клуба «Олимпик». Он стоял возле водной горки с приспущенными плавками и мастурбировал на публике.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске под стражу заключили 20-летнего мигранта, которого обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки. По данным следствия, преступление произошло после совместного отдыха в компании, когда они остались вдвоем. Девушка утверждает, что подверглась насилию и угрозам ножом. Мигрант, незаконно находящийся в России, отрицает обвинения и настаивает на добровольном согласии. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, до 23 августа 2025 года.
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