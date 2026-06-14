Альпинист упал в кратер вулкана в Йемене

14 июня 2026, 00:41

Фото: istockphoto/kieferpix

Известный альпинист и блогер Антара аль‑Абси по прозвищу «Человек-паук» погиб, упав в кратер спящего вулкана. Об этом пишет Yemen Online со ссылкой на спасательные службы.