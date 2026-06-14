Альпинист упал в кратер вулкана в Йемене
Известный альпинист и блогер Антара аль‑Абси по прозвищу «Человек-паук» погиб, упав в кратер спящего вулкана. Об этом пишет Yemen Online со ссылкой на спасательные службы.
Тело мужчины обнаружили спустя несколько часов после инцидента. Оно находилось в кратере вулкана Дамт в южной провинции Эд‑Дали.
Поисковая операция началась сразу после того, как альпинист исчез во время восхождения. Спасателям удалось извлечь тело из горячих сернистых вод внутри спящего вулкана.
Антар аль‑Абси получил широкую известность благодаря видеороликам в социальных сетях. В них он демонстрировал восхождения в опасных горных районах без специального оборудования и страховки, а зачастую даже без обуви. Именно эти особенности и принесли ему прозвище «Человек‑паук» среди соотечественников.
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