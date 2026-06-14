Британского организатора антимигрантских митингов задержали в аэропорту Лондона
В аэропорту Хитроу (Лондон) полиция задержала британского активиста Томми Робинсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети мужчины.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона о противодействии терроризму и обеспечении безопасности на границах. В ходе процедуры полиция изъяла у активиста мобильный телефон.
Задержание произошло на фоне активной публичной деятельности Робинсона. В мае он организовал в Лондоне масштабный протест против политики властей и в защиту британской культуры. Активист утверждал, что в шествии приняли участие миллионы человек, назвав акцию самой массовой в истории страны. Однако по официальной информации, в демонстрации участвовали сотни тысяч граждан.
Робинсон является основателем ультраправой организации Лига английской обороны (EDL). Ее участников обвиняют в исламофобии и преступлениях на почве расовой нетерпимости.
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