Британского организатора антимигрантских митингов задержали в аэропорту Лондона

14 июня 2026, 01:31

Организатора антимигрантских митингов Робинсона задержали в аэропорту Лондона

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В аэропорту Хитроу (Лондон) полиция задержала британского активиста Томми Робинсона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети мужчины.