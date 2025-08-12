Пенсионер выживал пять дней в лесу под Курганом
В Курганской области после пяти дней поиска обнаружили 77‑летнего Леонида Петухова, который все это время выживал в лесу, сообщает «Новый мир».
Пенсионер пропал в начале августа: он уехал из дома на электровелосипеде в лёгкой одежде и домой не вернулся. Родственники обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт», и волонтёры организовали масштабные поиски. Последний раз мужчину видели в магазине на окраине города, после чего его следы терялись в лесном массиве.
Через пять дней добровольцы нашли Леонида Александровича в канаве — он был в сознании, но сильно ослаблен. По предварительной версии, он заблудился и упал от усталости. Волонтёры вызвали помощь и согрели пострадавшего спасательным одеялом. По словам спасателей, несмотря на пережитое, пенсионер улыбался и даже шутил после спасения. Электровелосипед, с которым он уехал, нашли ранее — он стал важной подсказкой при поисках.
Инцидент произошёл в районе садового товарищества, где жил пенсионер. Организованный и своевременный запрос о помощи со стороны родственников значительно повысил шансы на благополучный исход.
