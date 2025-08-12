Пенсионер выживал пять дней в лесу под Курганом

12 августа 2025, 20:58

Волонтеры нашли пенсионера, который выживал в лесу под Курганом 5 дней

Фото: istockphoto/John Ruberry

В Курганской области после пяти дней поиска обнаружили 77‑летнего Леонида Петухова, который все это время выживал в лесу, сообщает «Новый мир».