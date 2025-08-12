Трэвел-блогеры путешествовали по горам Канады и погибли

12 августа 2025, 20:44

The Sun: Ведущие канала Toyota World Runners погибли в поездке по горам Канады

Два блогера, которые вели YouTube‑канал о путешествиях, погибли в ходе поездки на фургоне по горам Канады, сообщает The Sun.





Стейси Туроут и Мэтью Йеоманс, авторы канала Toyota World Runners с аудиторией более 200 тысяч подписчиков, 7 августа отправились в поездку по пересечённой местности в горах провинции Британская Колумбия. Во время движения фургона водители потеряли контроль над машиной, и транспортное средство попало в аварию.



По словам руководителя поисково‑спасательной службы Kaslo Марка Дженнингса‑Бейтса, на место прибыли спасатели, которые констатировали смерть одного из пассажиров ещё до их приезда. Второго человека извлекли из машины и доставили в больницу в тяжёлом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.



Известно, что пара исследовала Северную и Южную Америки на Toyota Chinook; неизвестно, велась ли съёмка во время этой последней поездки. Другой блогер, специалист по бездорожью и ведущий канала Dirt Theory Колин Стюарт, сообщил, что находился с ними при трагедии и пытался помочь.



