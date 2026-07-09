Организаторов секты «Империя Гусей» подозревают в развращении не менее 19 детей
В России как минимум 22 подростка пострадали от действий законспирированной группы «Империя Гусей». Как сообщает Telegram-канал Baza, взрослые находили жертв через творческие сообщества в соцсетях, отправляли троян под видом голосования и требовали интимные фото за разблокировку ПК.
Группа действует с 2018 года. Администраторы заставляли подростков отправлять до 40 снимков в день по строгому ТЗ, называли их «тыковками», а при попытке выйти — травили и продолжали требовать фото годами. Одного ребёнка принуждали к семичасовой трансляции в Discord.
Кроме того, школьников вербовали в сообщники, обещая снизить нагрузку за приведённых друзей. Один из организаторов дважды встречался с детьми офлайн — в Жуковском и Екатеринбурге. В 2025 году 13-летний мальчик из Владимира отказался сотрудничать, после чего его фото слили знакомым, но заявление он не написал.
Недавно пострадавшие обратились в СК Екатеринбурга, Ижевска и в МВД Подмосковья. Жертв — не менее 19, возраст — 11–16 лет. География: Новороссийск, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Крым, Тульская область, Междуреченск, Владимир и Подмосковье.
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