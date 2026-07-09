Организаторов секты «Империя Гусей» подозревают в развращении не менее 19 детей

09 июля 2026, 19:06

Фото: Istock/Михаил Руденко

В России как минимум 22 подростка пострадали от действий законспирированной группы «Империя Гусей». Как сообщает Telegram-канал Baza, взрослые находили жертв через творческие сообщества в соцсетях, отправляли троян под видом голосования и требовали интимные фото за разблокировку ПК.