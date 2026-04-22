Организаторов тура к пику Мунку-Сардык, где погибли туристы, задержали
Организаторов тура к пику Мунку-Сардык, во время которого погибли три человека. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, речь идет о 38-летнем гиде-инструкторе Викторе Д., директоре турфирмы Endeavour Tour, которая сама была в составе группы, и ее заместителе. Всех троих накануне уже допрашивали следователи.
Напомним, группа из 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района для восхождения на пик Мунку-Сардык. Туристы вышли из лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, а затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, направились к вершине.
В какой-то момент люди застряли на «подушке» горы, где у них оборвалась связка. В результате погибли от переохлаждения 41-летняя Ольга Х., 43-летняя Татьяна Ш. и 43-летний Евгений К. — все они были опытными альпинистами.
В связи с трагедией следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также: