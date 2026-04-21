Появилась информация о погибших при восхождении в Бурятии

21 апреля 2026, 16:07

SHOT: При восхождении в Бурятии погибли две женщины и мужчина

В Бурятии при восхождении на пик Мунку-Сардык погибли три человека — две женщины и мужчина. Об этом пишет SHOT.





Туристическая группа из Красноярска (15 человек) самостоятельно спустилась вниз и сообщила спасателям о случившемся. Погибшими оказались женщины 1982 и 1985 годов рождения, а также мужчина 1983 года рождения.



Спасатели пока не добрались до места трагедии, так как им предстоит пройти около 20 километров пешком. Ранее сообщалось, что группа застряла на «подушке» Мунку-Сардыка, где у них оборвалась связка. Участники заплатили за тур около 25 тысяч рублей.



Группу сопровождал 38-летний инструктор Виктор.



