Организовавший запрещенное производство иностранец стал фигурантом дела
В Московской области по решению суда заключили под стражу иностранного гражданина, обвиняемого в организации подпольной нарколаборатории. Об этом стало известно 29 июня.
Как информирует телеграм-канал «МВД Медиа», в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Согласно материалам расследования, 44-летний мужчина откликнулся на предложение о работе химиком в одном из мессенджеров.
Получив от неизвестных кураторов детальные указания и аванс в размере более 13,5 тысячи евро, он приобрел ветхий дом в деревне Тюшино, а также необходимое оборудование и химические реактивы. Производство наладили в хозяйственной пристройке на участке.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника непосредственно на месте преступления. При обыске жилья и прилегающих территорий изъяли 15 пакетов и емкостей с порошкообразным веществом, 155 канистр с жидкостями, полный набор оснащения, реактивы и средства индивидуальной защиты. Проведенная экспертиза подтвердила, что в части изъятого содержится мефедрон общей массой свыше двух килограммов.
Сам задержанный признался, что за период нелегальной деятельности успел изготовить более 88 килограммов наркотиков. Готовый продукт он расфасовывал в пакеты по одному килограмму, делал тайники-закладки на территории Подмосковья и передавал координаты мест кураторам. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
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