Организовавший запрещенное производство иностранец стал фигурантом дела

29 июня 2026, 15:24

В Подмосковье организовавшего нарколабораторию иностранца заключили под стражу

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Московской области по решению суда заключили под стражу иностранного гражданина, обвиняемого в организации подпольной нарколаборатории. Об этом стало известно 29 июня.