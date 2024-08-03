На гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии произошел взрыв, более 20 раненых

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От взрыва на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии пострадали 22 человека, сообщает DPA, ссылаясь на местных правоохранителей. По информации журналистов, все случилось при пробном заезде перед гонкой ADAC Ruhr Cup, запланированной в субботу. У четырех человек тяжелые травмы, у остальных зафиксированы легкие повреждения.
Полицейские считают, что из-за высокого давления взорвался баллон в районе паддока (зоны управления автогонкой). Сейчас расследование продолжается. Известно, что гонка состоится, она продолжится в течение шести часов. Организаторами дано соответствующее разрешение участникам.
Ранее сообщалось, где находятся самые безаварийные водители.
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