Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине

08 февраля 2026, 07:19

На севере Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Фото: iStock/allanswart

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на севере Сахалина. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.