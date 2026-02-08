Ощутимое землетрясение произошло на Сахалине
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на севере Сахалина. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, аппаратура зафиксировала подземные толчки 8 февраля в 11:06 по местному времени (03:06 мск). Эпицентр находился в 42 километрах юго-западнее села Москальво Охинского района, а очаг залегал на глубине 13 километров.
Специалисты отметили, что сейсмособытие ощущалось в населенных пунктах региона силой до трех баллов. В частности, его почувствовали жители города Оха, сел Москальво и Некрасовка.
Предварительно, пострадавших и разрушений нет, обращений в экстренные службы не поступало. Тревога цунами также не объявлялась. В настоящее время проводится осмотр зданий на предмет возможных повреждений.
