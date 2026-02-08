В Приморье 11-летний мальчик провалился под лед, захлебнулся и утонул
Одиннадцатилетний мальчик провалился под лед и утонул в Приморском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Тело ребенка обнаружили местные жители на озере Байкал в районе села Яковлевка. По предварительной информации, мальчик захлебнулся после того, как ушел под воду.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Екатеринбурге местную жительницу, которая отдала восемь миллионов рублей псевдошаману, принудили к занятию проституцией под предлогом «снятия родовой порчи». Жертву отправили в Армению, обещая, что ее деятельность останется в тайне.
Утром 7 февраля мужчина замёрз насмерть во время рыбалки на Сахалине. Вероятно, он не смог вовремя выбраться на берег и погиб от переохлаждения.
Читайте также: