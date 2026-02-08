Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга локализовали

08 февраля 2026, 02:48

В Петербурге ликвидировали открытое горение в историческом здании на Моховой улице

Фото: iStock/Distortion Media

В историческом здании Санкт-Петербурга локализовали пожар. Открытое горение полностью ликвидировали, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.





Возгорание произошло в ночь на 8 февраля. Пожар начался на чердаке в доме №28 по Моховой улице. Согласно материалу, по этому адресу располагается Дом Бычевской — памятник архитектуры федерального значения, построенный в 1878 году.





«В чердачном помещении жилого дома происходило горение на площади 60 кв. метров. (...) В 01:59 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении Telegram-канала «Оперативный МЧС Петербурга».