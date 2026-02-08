Пожар в историческом здании в центре Санкт-Петербурга локализовали
В Петербурге ликвидировали открытое горение в историческом здании на Моховой улице
В историческом здании Санкт-Петербурга локализовали пожар. Открытое горение полностью ликвидировали, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло в ночь на 8 февраля. Пожар начался на чердаке в доме №28 по Моховой улице. Согласно материалу, по этому адресу располагается Дом Бычевской — памятник архитектуры федерального значения, построенный в 1878 году.
В Подмосковье возбудили дело против медцентра, где насильно «лечат» здоровых людей
В разное время в здании проживали писатели Николай Лесков и Пётр Вяземский, а также композитор Александр Даргомыжский. Сейчас здесь находятся гостиница, магазин и частный пансион для пожилых людей.
Около 00:50 (мск) пожару присвоили дополнительный номер 1БИС. Спасатели эвакуировали из здания 26 человек, сведений о пострадавших нет.
«В чердачном помещении жилого дома происходило горение на площади 60 кв. метров. (...) В 01:59 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении Telegram-канала «Оперативный МЧС Петербурга».К работам по тушению привлекались силы МЧС в составе 23 человек. Также использовалось пять единиц техники.