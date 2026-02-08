Тело провалившегося под лед в Брянске мальчика подняли из воды

08 февраля 2026, 04:45

Фото: Telegram-канал «Брянский Следком» @su_skr32

Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по Брянской области.





Согласно материалу, погибшего мальчика обнаружили добровольцы. Сведения об этом поступили в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области в ночь на 8 февраля.





«Звеном ПСО области из воды поднято тело девятилетнего ребенка», — уточнили на сайте ведомства.