Тело провалившегося под лед в Брянске мальчика подняли из воды
Тело ребенка, провалившегося под лед в Брянске, подняли из воды. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС России по Брянской области.
Согласно материалу, погибшего мальчика обнаружили добровольцы. Сведения об этом поступили в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области в ночь на 8 февраля.
«Звеном ПСО области из воды поднято тело девятилетнего ребенка», — уточнили на сайте ведомства.В настоящее время на месте продолжаются поисково-спасательные операции для обнаружения второго ребенка.
Напомним, что трагедия произошла 20 января 2026 года у микрорайона Московский. Ребята 10–12 лет скатывались на ватрушках с крутого берега реки на лед. Предварительно, дети «высокочили на полынью» после съезда вниз и оказались в ледяной воде.