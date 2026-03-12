Пять человек пострадали при пожаре на заводе под Ростовом
Пять человек пострадали при пожаре на Каменском стеклотарном заводе в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Здание загорелось вечером 11 марта во время сварочных работ. Всех пострадавших с ожогами доставили в центральную городскую больницу.
Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Для его тушения привлекались 62 специалиста и 21 единица техники.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 143 УК: «Нарушение требований охраны труда». В настоящее время точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали во время испытаний двигателя самолета на авиационном заводе в Иркутске.
