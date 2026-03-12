Достижения.рф

Тысячи пассажиров застряли в аэропорту из-за жесткой посадки самолета

18 тысяч человек застряли в аэропорту Пхукета из-за жесткой посадки самолета
Фото: istockphoto/Sitikka

Самолет авиакомпании Air India Express при жесткой посадке повредил взлетно‑посадочную полосу в аэропорту Пхукета и фактически остановил его работу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Инцидент произошел 11 марта. Лайнер коснулся полосы с сильным ударом и, по данным канала, передней стойкой шасси «воткнулся» в асфальт. Из-за последующего торможения возник риск повреждения фюзеляжа.

После происшествия аэропорт почти на сутки приостановил прием и отправку рейсов. В итоге в воздушной гавани Пхукета оказались заблокированными около 18 тысяч пассажиров.

Ранее вылетевший в Сочи самолёт экстренно вернули в Москву.

Никита Кротов

