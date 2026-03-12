Тысячи пассажиров застряли в аэропорту из-за жесткой посадки самолета

12 марта 2026, 17:21

18 тысяч человек застряли в аэропорту Пхукета из-за жесткой посадки самолета

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолет авиакомпании Air India Express при жесткой посадке повредил взлетно‑посадочную полосу в аэропорту Пхукета и фактически остановил его работу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.