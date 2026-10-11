Ошибка медсестры стоила жизни девочке-инвалиду
В Великобритании медсестра случайно отключила аппарат искусственной вентиляции легких, которым пользовалась 13-летняя девочка с тяжелыми заболеваниями. После происшествия состояние пациентки ухудшилось, а спустя четыре месяца она умерла. Об этом сообщает издание Metro.
Инцидент произошел 15 февраля 2022 года в доме семьи в городе Сент-Хеленс графства Мерсисайд. Джой Осундеко страдала синдромом Дауна и другими тяжелыми заболеваниями, из-за которых не могла дышать самостоятельно и нуждалась в постоянной искусственной вентиляции легких.
После визита медсестры отец обнаружил дочь без сознания и самостоятельно начал подавать ей кислород. Девочку госпитализировали, она провела в больнице девять дней, однако, по словам родителей, полностью восстановиться ей не удалось.
13 июня 2022 года Джой умерла в возрасте 14 лет. Причиной смерти стал инсульт, приведший к гибели ствола головного мозга.
Как следует из записи камеры наблюдения, медсестра нажимала кнопки на аппарате искусственной вентиляции легких, после чего устройство отключилось. По данным издания, аппарат оставался выключенным около шести минут.
Компания Optima Health and Social Care Ltd, в которой работала медсестра, не признала, что отключение оборудования причинило девочке вред или способствовало ее смерти. Впоследствии семья заключила с компанией внесудебное соглашение о выплате компенсации.
Уголовное преследование медсестры прекратили в декабре 2025 года. При этом Совет по делам медсестер и акушерок Великобритании продолжает расследование обстоятельств произошедшего.
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