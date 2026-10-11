Ошибка медсестры стоила жизни девочке-инвалиду

11 октября 2026, 15:53

В Британии медсестра по ошибке отключила девочку-инвалида от аппарата ИВЛ

Фото: istockphoto/sudok1

В Великобритании медсестра случайно отключила аппарат искусственной вентиляции легких, которым пользовалась 13-летняя девочка с тяжелыми заболеваниями. После происшествия состояние пациентки ухудшилось, а спустя четыре месяца она умерла. Об этом сообщает издание Metro.