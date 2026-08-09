Более 100 укусов: стая собак едва не оставила без головы девятилетнего мальчика. Как наказали хозяина животных?

09 августа 2026, 06:14

People: стая собак более 100 раз укусила девятилетнего американца на Багамах

Фото: iStock/Jai Jaggi

На Багамах стая из шести собак более сотни раз укусила девятилетнего мальчика из Флориды, который отдыхал с семьей на острове Бимини. Об этом пишет People.