Более 100 укусов: стая собак едва не оставила без головы девятилетнего мальчика. Как наказали хозяина животных?
На Багамах стая из шести собак более сотни раз укусила девятилетнего мальчика из Флориды, который отдыхал с семьей на острове Бимини. Об этом пишет People.
По данным издания, все произошло 28 июля. В момент нападения ребенок играл с песком на пляже. После происшествия береговая охрана довезла его до больницы Майами, где передала медикам. Мать пострадавшего рассказала, что ее сын травмировал значительную часть кожи головы. У него также оголились ткани и нервы.
Вскоре после этого юного американца отправили на три операции. Сейчас врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, но отмечают, что теперь его жизнь вне опасности.
Суд приговорил 34-летнего хозяина животных Харрингтона Винсента Ролле к одному году колонии. Всех собак, напавших на ребенка, решили усыпить.
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