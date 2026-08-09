Жизнь 20-летней россиянки оборвалась по вине пьяного водителя
20-летняя жительница Находки погибла в ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Приморского края в своем телеграм-канале.
По данным полиции, 31-летний водитель Mitsubishi Colt проехал перекресток на красный свет и врезался в Subaru Forester. В этот момент он, предположительно, находился в нетрезвом состоянии. Столкновение было настолько сильным, что обе иномарки остались с тяжелыми механическими повреждениями. Находившаяся в салоне Subaru девушка скончалась до приезда медиков.
Водителей обеих машин и пассажира Mitsubishi госпитализировали с различными травмами. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело. У него также взяли расширенный анализ крови, чтобы определить степень опьянения. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что пять машин протаранил пьяный водитель без прав в Чебоксарах.
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