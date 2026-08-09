Жизнь 20-летней россиянки оборвалась по вине пьяного водителя

09 августа 2026, 06:30

20-летняя девушка погибла в ДТП с Mitsubishi и Subaru в Находке

Фото: iStock/gorodenkoff

20-летняя жительница Находки погибла в ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Приморского края в своем телеграм-канале.