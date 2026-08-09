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Жизнь 20-летней россиянки оборвалась по вине пьяного водителя

20-летняя девушка погибла в ДТП с Mitsubishi и Subaru в Находке
Фото: iStock/gorodenkoff

20-летняя жительница Находки погибла в ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Приморского края в своем телеграм-канале.



По данным полиции, 31-летний водитель Mitsubishi Colt проехал перекресток на красный свет и врезался в Subaru Forester. В этот момент он, предположительно, находился в нетрезвом состоянии. Столкновение было настолько сильным, что обе иномарки остались с тяжелыми механическими повреждениями. Находившаяся в салоне Subaru девушка скончалась до приезда медиков.

Водителей обеих машин и пассажира Mitsubishi госпитализировали с различными травмами. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело. У него также взяли расширенный анализ крови, чтобы определить степень опьянения. В настоящее время на месте работают автоинспекторы, которые выясняют точные причины и обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что пять машин протаранил пьяный водитель без прав в Чебоксарах.

Лидия Пономарева

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