Осы ворвались в дом и 160 раз ужалили хозяина

Фото: istock/Daisy-Daisy
В Великобритании 57-летний житель города Брекон в Уэльсе, Эндрю Пауэлл, пережил ужасное нападение роя ос, которые ужалили его 160 раз, сообщает BBC News.
Инцидент произошел 18 августа, когда рой ос ворвался в дом Пауэлла после того, как фермер, работавший на близлежащем поле, случайно потревожил их гнездо комбайном. По словам пострадавшего, небо потемнело от насекомых, и он попытался укрыться, забежав в дом и закрывшись в ванной комнате. Однако осы настигли его даже там, атаковав мужчину в душе.
Пауэлл смог защитить лицо, но получил около 15 укусов в затылок и не менее 150 по всему телу. Сосед, увидевший происходящее, срочно доставил его в больницу. В пути мужчина несколько раз терял сознание от боли. Медики оказали первую помощь, отметив, что без своевременных инъекций последствия могли быть смертельными. Пауэлла госпитализировали на несколько дней, и, по его словам, он не мог спать почти неделю из-за постоянных болей.
Напомним, что в отличие от пчел, осы могут жалить несколько раз, что делает их особенно опасными. Специалисты советуют при встрече с роем ос сохранять спокойствие и медленно покидать место их концентрации, чтобы не провоцировать насекомых на дальнейшие атаки.
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Пауэлл смог защитить лицо, но получил около 15 укусов в затылок и не менее 150 по всему телу. Сосед, увидевший происходящее, срочно доставил его в больницу. В пути мужчина несколько раз терял сознание от боли. Медики оказали первую помощь, отметив, что без своевременных инъекций последствия могли быть смертельными. Пауэлла госпитализировали на несколько дней, и, по его словам, он не мог спать почти неделю из-за постоянных болей.
Напомним, что в отличие от пчел, осы могут жалить несколько раз, что делает их особенно опасными. Специалисты советуют при встрече с роем ос сохранять спокойствие и медленно покидать место их концентрации, чтобы не провоцировать насекомых на дальнейшие атаки.
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Елена Перлова