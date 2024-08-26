Женщине по случайности пришили нижнее веко к глазному яблоку при операции

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Врачи нечаянно пришили китаянке глазное яблоко к нижнему веку, в результате чего ее зрение значительно ухудшилось, передает Oddity Central. Пациентка с фамилией Чжан пояснила, что ей сделали операцию на двойном веке в клинике косметологической хирургии для исправления каких-то неровностей. По словам женщины, она чувствовала себя некомфортно во время хирургического вмешательства, но не стала заострять на этом внимание.
Позже она обнаружила оплошность медиков и сообщила об этом оперировавшему ее врачу, но тот сказал, что ничего страшного нет. Потом Чжан смогла лишь ограниченно двигать глазом.
Сейчас пострадавшая хочет сделать корректировку в Шанхае, но теперь у нее нет необходимой суммы. Ситуация, по словам женщины, вогнала ее в депрессию.
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