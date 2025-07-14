Оскандалившийся из-за развратных действий телеведущий лишился работы

14 июля 2025, 10:44

Канал «Би-би-си» уволил ведущего Грегга Уоллеса из-за неуместных шуток

Фото: iStock/BernardaSv

Ведущий кулинарного шоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегг Уоллес, ранее отстраненный от участия в программе из-за обвинений в развратных действиях, лишился работы. Об этом сообщает издание The Telegraph.