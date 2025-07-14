Оскандалившийся из-за развратных действий телеведущий лишился работы
Ведущий кулинарного шоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегг Уоллес, ранее отстраненный от участия в программе из-за обвинений в развратных действиях, лишился работы. Об этом сообщает издание The Telegraph.
В письме телеканала об увольнении Уоллеса, сказано, что мужчина создавал на работе небезопасную атмосферу, отпуская в адрес коллег неуместные шутки. У руководителей «Би-би-си» нет уверенности в том, что в далнейшем он сможет изменить свое поведение. По этой причине канал решил разорвать трудовые отношения с Уоллесом.
С оскандалившегося ведущего сняты обвинения в домогательствах, которые ранее выдвинули против него несколько коллег. Однако его признали виновным в том, что он отпускал неуместные комментарии на рабочем месте.
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