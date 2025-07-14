Жизни «золотого полковника» Захарченко стала грозить опасность в колонии
Жизни экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которого окрестили «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в одной из российских колоний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.
В эту колонию Захарченко предлагали перевести его близкие, так как она находится ближе к месту жительства дочери осужденного. Суд отказал им в этой просьбе.
Согласно информации ведомства, в этой ИК содержится множество заключенных, которые готовы применить насилие в отношении бывшего полковника из-за дружбы с пострадавшими от действий Захарченко.
В мае 2023 года «золотой полковник» был приговорен к 16 годам заключения за получение взяток в размере 1,4 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве арестовали экс-полковника МВД по делу об убийствах и обороте оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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