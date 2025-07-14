Жизни «золотого полковника» Захарченко стала грозить опасность в колонии

14 июля 2025, 09:29

ФСИН сообщила об угрозе жизни экс-полковника Захарченко со стороны заключенных

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Жизни экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко, которого окрестили «золотым полковником» за изъятые у него миллиарды рублей, грозит опасность в одной из российских колоний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН.