Россиянин заманил двух девочек в квартиру и попытался изнасиловать
В Петербурге мужчина задержан за попытку изнасилования подростков
В Петербурге мужчина заманил двух девочек в квартиру на улице Стойкости. Как сообщает РЕН ТВ, он напоил их и пытался совершить насильственные действия.
Местная жительница сообщила о заложницах, после чего на место прибыла полиция. Девочек госпитализировали в состоянии средней тяжести, у них выявлены признаки попытки изнасилования.
Мужчина 42 лет задержан, на него составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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