Россиянин заманил двух девочек в квартиру и попытался изнасиловать

14 июля 2025, 10:25

В Петербурге мужчина задержан за попытку изнасилования подростков

Фото: iStock/iweta0077

В Петербурге мужчина заманил двух девочек в квартиру на улице Стойкости. Как сообщает РЕН ТВ, он напоил их и пытался совершить насильственные действия.